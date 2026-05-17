Marotta risponde a Cardinale | Auguro al Milan lo stesso percorso dell’Inter

Il presidente di una società calcistica ha risposto alle dichiarazioni di un altro dirigente, augurandogli di seguire lo stesso percorso di successi ottenuto dalla sua squadra negli ultimi sei anni. Ha citato nove titoli vinti, due finali di Champions League e una di Europa League come risultati raggiunti. La replica è arrivata in risposta alle parole di un collega, che aveva commentato lo stato attuale del club rivale. La discussione riguarda il confronto tra le due società e i loro risultati recenti.

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