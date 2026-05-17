Marotta risponde a Cardinale | Auguro al Milan lo stesso percorso dell’Inter
Il presidente di una società calcistica ha risposto alle dichiarazioni di un altro dirigente, augurandogli di seguire lo stesso percorso di successi ottenuto dalla sua squadra negli ultimi sei anni. Ha citato nove titoli vinti, due finali di Champions League e una di Europa League come risultati raggiunti. La replica è arrivata in risposta alle parole di un collega, che aveva commentato lo stato attuale del club rivale. La discussione riguarda il confronto tra le due società e i loro risultati recenti.
(Adnkronos) – "Cardinale? Ho due risposte nel taschino. Una ironica e una seria. Dico quella seria: gli auguro il percorso fatto da noi negli ultimi sei anni, 9 titoli, due finali di Champions, una di Europa League. Quella ironica me la tengo per la prossima cattiveria.". Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha risposto con queste. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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