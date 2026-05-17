Marostica bimbi scalzi e bendati per simulare la rotta balcanica | si apre il dibattito

A Marostica, alcuni bambini sono stati fatti camminare scalzi e bendati per simulare un tratto della rotta balcanica, suscitando reazioni e aprendo un dibattito pubblico. La scena è stata documentata in un video diffuso da un’associazione, e successivamente l’assessore regionale ha chiesto verifiche sulle modalità adottate, definendole potenzialmente lesive dal punto di vista educativo. La vicenda ha attirato l’attenzione di diverse parti, portando a riflettere sulle pratiche usate in contesti educativi e di sensibilizzazione.

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