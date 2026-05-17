Marostica bimbi scalzi e bendati per simulare la rotta balcanica | si apre il dibattito
A Marostica, alcuni bambini sono stati fatti camminare scalzi e bendati per simulare un tratto della rotta balcanica, suscitando reazioni e aprendo un dibattito pubblico. La scena è stata documentata in un video diffuso da un’associazione, e successivamente l’assessore regionale ha chiesto verifiche sulle modalità adottate, definendole potenzialmente lesive dal punto di vista educativo. La vicenda ha attirato l’attenzione di diverse parti, portando a riflettere sulle pratiche usate in contesti educativi e di sensibilizzazione.
Dopo il video diffuso dall’associazione Linea d’Ombra sulla visita a Trieste, l’assessore regionale Mantovan chiede verifiche: “Modalità educative potenzialmente lesive”. La vicenda accende lo scontro politico È diventata rapidamente un caso politico l’esperienza didattica che ha coinvolto alcune classi della scuola primaria “Arpalice Cuman Pertile” di Marostica, protagoniste di una visita a Trieste nell’ambito di un progetto di educazione civica dedicato ai temi della migrazione e dei diritti umani. A far esplodere la polemica è stato un video pubblicato sui social dall’associazione Linea d’Ombra, in cui i bambini raccontano di aver distribuito pasti e calzini ai migrantipresenti in piazza Libertà, snodo simbolico della cosiddetta rotta balcanica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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I bambini di una scuola elementare di Marostica sono stati portati in gita scolastica a offrire pasti ai migranti di Trieste, camminando scalzi e bagnati per emulare il percorso dei clandestini verso l’Europa. Non c’è nulla di educativo in tutto questo: è semplice pr x.com
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