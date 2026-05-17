Marina di Massa | i BMS svelano il memoriale per i motociclisti

A Marina di Massa è stato presentato un nuovo memoriale dedicato ai motociclisti, con una cerimonia che si svolgerà in una località specifica della zona. Il progetto è stato ideato da un gruppo di BMS, che ha curato i dettagli per la realizzazione dell’iniziativa. La data e il luogo esatto dell’evento sono stati comunicati, senza indicare ulteriori dettagli riguardo alle persone coinvolte o alle modalità di organizzazione. La cerimonia rappresenta un momento di ricordo e riconoscimento per chi ha condiviso la passione per le due ruote.

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? Domande chiave Dove si svolgerà esattamente la cerimonia per il nuovo memoriale?. Chi ha ideato concretamente il progetto per onorare i motociclisti?. Come hanno collaborato i motoclub con l'amministrazione comunale di Massa?. Perché questo monumento vuole diventare un monito per la sicurezza stradale?.? In Breve Iniziativa nata da mozione del consigliere Paolo Balloni presentata nel luglio 2025.. Progetto coordinato da Matteo Albano presidente ASD White Rock e Bandidos MC.. Cerimonia prevista presso il parco comunale tra viale Roma e via Mascagni.. Sinergia tra amministrazione Persiani e club BMS per la sicurezza stradale locale.. Il 30... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marina di Massa: i BMS svelano il memoriale per i motociclisti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Luni, scavi 2025: domus e mosaici rari svelano il passato di Porta Marina? Cosa scoprirai Cosa nasconde la struttura scoperta sotto il tempio di Porta Marina? Come cambia la storia di Luni dopo il ritrovamento del mosaico... Campioni d’oro e 160 elite: il paraciclismo sbarca a Marina di MassaSabato 11 e domenica 12 aprile Marina di Massa ospiterà l’undicesima edizione della Due giorni del mare. Football americano - Derby a Marina di Massa per i Red Jackets Sarzana x.com La Marina degli Stati Uniti ha ignorato la mia flotta e le meccaniche di gioco per lanciare un'invasione che sarebbe stata impossibile per il giocatore realizzare. reddit Nave incagliata a Marina di Massa, interrotta l’ispezione dei sub: scarsa visibilitàMassa Carrara, 1 febbraio 2025 – Proseguono le procedure per la messa in sicurezza dell'area attorno alla nave mercantile Guang Rong, incagliata contro il pontile di Marina di Massa dalla sera di ... lanazione.it Nave incagliata sul pontile di Marina di Massa. I danni, il pericolo ambientale e quando sarà rimossaMarina di Massa, 29 gennaio 2025 – La conta dei danni e le prime operazioni propedeutiche alla rimozione. All’indomani dell’incidente che ha portato la nave Guang Rong ad incagliarsi sul pontile di ... lanazione.it