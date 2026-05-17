Maria Grazia Cucinotta | Alla guida di un motoscafo in 007 e di supercar sui set ma non ho la patente

L’attrice ha partecipato a più di cinquanta film, tra cui alcuni della serie di James Bond, e ha lavorato anche in produzioni televisive. Durante le riprese, è stata spesso vista alla guida di diverse vetture e di un motoscafo utilizzati sul set. Tuttavia, ha dichiarato di non possedere la patente di guida, nonostante le numerose sessioni di guida interpretate in scena. Questa situazione ha attirato l’attenzione dopo le sue affermazioni pubbliche riguardo alle sue esperienze di guida sul set.

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Ha recitato in oltre cinquanta pellicole proiettate sul grande schermo (a cui si aggiungono le produzioni destinate alla televisione), e in molti casi è apparsa al volante di vetture di vario genere. "Eppure io non ho la patente di guida. È una cosa che non sono mai riuscita a prendere". Al Riviera International Film Festival di Sestri Levante, Maria Grazia Cucinotta ha ripercorso tutta la sua carriera, da Il Postino, in cui ha condiviso il set con Massimo Troisi, a Poveri noi, fino a Il mondo non basta ( The world is not enough ), 19esimo capitolo della saga dedicata a James Bond, l'agente segreto 007. Un film di ampio respiro internazionale in cui l'attrice siciliana è protagonista, insieme a Pierce Brosnan, di uno spettacolare inseguimento sulle rive del Tamigi, a Londra, a bordo di un motoscafo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maria Grazia Cucinotta: "Alla guida di un motoscafo in 007 e di supercar sui set, ma non ho la patente" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il lago di Bolsena diventa set: Maria Grazia Cucinotta protagonista di "Regina di Bastoni"Le acque cristalline del lago di Bolsena si trasformano in un set cinematografico d'eccezione. Fine settimana al D’Annunzio: Maria Grazia Cucinotta ne “La Moglie Fantasma” e il Concerto di PrimaveraProsegue con successo la stagione Liberi di Scegliere che sta animando il Teatro D’Annunzio dallo scorso ottobre. La moglie fantasma con Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo in scena nei teatri di Senigallia, Montegranaro e Recanati x.com Cinema, Il meglio di te all’Iic: presente Maria Grazia CucinottaBruxelles - Verrà presentato a Bruxelles il prossimo 26 maggio alle 19, presso la sede dell’Istituto italiano di cultura, il film Il meglio di te diretto dal regista Francesco Maria Cortese. Alla pr ... 9colonne.it Maria Grazia Cucinotta, l’essenza dell’eleganza al Festival di VeneziaProsegue il Festival di Venezia 2025 con l’arrivo in Laguna, giorno dopo giorno, di star nostrane ed internazionali di alto livello. Tra loro anche un’icona senza tempo del cinema italiano: Maria ... dilei.it