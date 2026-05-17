Marca Classica trionfa tra i borghi | si punta al decennale nel 2027

Marca Classica ha ottenuto un grande successo tra i borghi coinvolti nella manifestazione, che si prepara a festeggiare il suo decennale nel 2027. Gli organizzatori stanno valutando nuovi percorsi e strategie per rinnovare l’evento, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico più ampio e migliorare l’esperienza complessiva. Nei prossimi mesi si definiranno i dettagli di questa pianificazione, mentre l’associazione locale sta lavorando per aumentare la partecipazione e la qualità delle iniziative legate alla rassegna.

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