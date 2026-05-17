Marca Classica trionfa tra i borghi | si punta al decennale nel 2027

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marca Classica ha ottenuto un grande successo tra i borghi coinvolti nella manifestazione, che si prepara a festeggiare il suo decennale nel 2027. Gli organizzatori stanno valutando nuovi percorsi e strategie per rinnovare l’evento, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico più ampio e migliorare l’esperienza complessiva. Nei prossimi mesi si definiranno i dettagli di questa pianificazione, mentre l’associazione locale sta lavorando per aumentare la partecipazione e la qualità delle iniziative legate alla rassegna.

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? Domande chiave Come cambieranno i percorsi per celebrare il decennale nel 2027?. Quali strategie userà Aci Treviso per elevare il livello della sfida?. Come influirà la corsa sulla visibilità dei borghi trevigiani meno noti?. Perché gli organizzatori hanno già iniziato la pianificazione per il 2027?.? In Breve Presidente Stefano Torcellan e direttore Angelo Centola analizzano l'esito della nona edizione.. Percorsi tra i borghi trevigiani valorizzano il patrimonio paesaggistico e le zone marginali.. Organizzatori pianificano già l'ampliamento del coinvolgimento delle comunità locali per il 2027.. La gestione di Aci Treviso punta a elevare il livello tecnico della sfida. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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