Maratea il mondo dell’oncologia ginecologica si riunisce nel borgo
A Maratea si sta svolgendo un evento dedicato all’oncologia ginecologica, che coinvolge professionisti del settore provenienti da diverse zone. Durante l’incontro, si discutono temi legati alla ricerca e alle sfide nel campo, con un’attenzione particolare alle battaglie culturali e alle strategie di comunicazione. Tra i partecipanti, alcuni sono stati incaricati di stimolare il dibattito attraverso interventi provocatori e domande impegnative rivolte ai relatori. L’appuntamento ha attirato un pubblico di esperti e addetti ai lavori.
? Domande chiave Come influenzerà il format delle Battaglie Culturali la ricerca oncologica?. Chi sarà il Troublemaker incaricato di provocare i relatori durante il dibattito?. Perché esperti da Dubai e Canada scelgono proprio il borgo di Maratea?. Quali nuovi standard di cura porterà questo confronto alla salute delle donne?.? In Breve Evento dal 21 al 23 maggio 2026 con esperti da Canada, Francia, Belgio, Spagna e Dubai.. Giuseppe Spera e Sergio Schettini coordinano l'impegno dell'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo.. Format innovativo prevede sessioni The Battles e dibattiti The Rematch con figura del Troublemaker.. Il meeting celebra trentatré anni di storia medica iniziata nel 1992 con Daniel Dargent. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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