Arezzo si trova al centro di un nuovo problema legato ai manifesti pubblicitari. La Prefettura e la Questura hanno ricevuto una segnalazione anonima riguardo alla presenza di alcuni manifesti che non riportano la dicitura obbligatoria del “committente responsabile”. Questa mancanza potrebbe rappresentare una violazione delle norme di legge sulla pubblicità esterna. Per ora, non sono stati resi noti dettagli sui manifesti coinvolti o sulle eventuali conseguenze legali. La situazione è al vaglio delle autorità competenti.

Segnalazione anonima a Prefettura e Questura: alcuni manifesti sarebbero privi della dicitura obbligatoria del “committente responsabile”. E la campagna elettorale precipita ufficialmente nel campionato mondiale di burocrazia creativa. Ad Arezzo non basta più promettere sicurezza, decoro e rilancio del centro storico. Ora bisogna sopravvivere anche al controllo qualità del margine inferiore. Mentre i candidati tappezzano la città con sorrisi, slogan motivazionali e facce ritoccate che neanche Tinder Premium, un cittadino anonimo ha deciso di riportare il dibattito politico dove merita davvero di stare: nel corpo 6 in basso a destra. Con una... 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Manifesti senza committente, scatta l’allarme: “Arezzo ostaggio del manifesto anonimo”

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