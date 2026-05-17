Manifesti elettorali strappati il candidato Sicari sporge denuncia | Deplorevole riportiamo la campagna elettorale su rispetto ed equilibrio

In diverse zone della città, sono stati segnalati manifesti elettorali danneggiati o strappati, spesso poco dopo la loro affissione, a circa una settimana dalle elezioni. Un candidato ha presentato una denuncia, definendo deplorevole l'accaduto e chiedendo di riportare il tono della campagna elettorale su rispetto ed equilibrio. La situazione ha sollevato l'attenzione sulla condotta durante questo periodo di avvicinamento al voto.

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