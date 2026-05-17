Mancini super la Roma stende la Lazio

Nella sfida tra Roma e Lazio, la squadra di Gasperini ha ottenuto una vittoria importante. La partita si è rivelata molto tesa e nervosa, con azioni intense tra le due squadre. La vittoria permette alla Roma di avvicinarsi alla possibilità di qualificarsi in Champions League. La gara si è conclusa con il successo della squadra capitolina, che ha superato i rivali in una partita caratterizzata da molti contrasti e momenti di tensione.

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La pazza Roma di Gasperini potrebbe coronare il sogno Champions grazie alla vittoria in un derby reso molto nervoso dalla rincorsa al traguardo più importante. I giallorossi non brillano, subendo gli attacchi della Lazio in un primo tempo deludente ma trovano la rete con l’ennesima zuccata del difensore col vizio del gol Mancini. Nel secondo tempo l’undici di Sarri non riesce a reagire in maniera convincente e viene ancora punito dal colpo di testa di Mancini, vero e proprio man of the match. La vittoria dei giallorossi consente alla Roma di rimanere a pari punti col Milan ed avere il destino nelle proprie mani nell’ultima giornata di questo campionato di Serie A. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mancini super, la Roma stende la Lazio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Kisah Gelandang Jenius Yang Dibenci Namun Membawa Sampdoria Dan Lazio Merajai Serie A..!! Sullo stesso argomento Leggi anche: Derby alla Roma: bis di Mancini stende la Lazio e la Champions è più vicina Un Mancini super consegna il derby alla Roma, che batte 2-0 la LazioLa pazza Roma di Gasperini potrebbe coronare il sogno Champions grazie alla vittoria in un derby reso molto nervoso dalla rincorsa al traguardo più... Coppa Mancini-Papponetti · FC #Avezzano-San Giovanni Teatino: ultimo atto sabato 16/05 a Sulmona ore 16:30. * Diretta TV Super J [ch 16 #Abruzzo-Molise] Marsica Pescara Chieti Teramo L'Aquila Lanciano Vasto Giulianova Sora Cassino Rieti #Roma x.com Un Mancini super consegna il derby alla Roma, che batte 2-0 la LazioA decidere un derby molto nervoso in chiave Champions sono i due colpi di testa del difensore azzurro, che affossano la Lazio e consentono alla Roma di rimanere agganciata al treno Champions ... ilgiornale.it Roma-Lazio 2-0, Mancini doppietta che può valere la ChampionsLa Roma fa suo il derby della Capitale e fa uno scatto forse decisivo per il ritorno in Champions League. Grazie al concomitante ko interno della Juve contro ... lapresse.it Gasperini chiede un nuovo direttore sportivo al posto di Ricky Massara e non vuole avere alcun 'rapporto di lavoro' con Claudio Ranieri dopo il battibecco pubblico tra i due. Queste sono le due principali richieste dell'allenatore per continuare alla Roma nella reddit