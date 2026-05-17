Mancini super la Roma stende la Lazio

Da ilgiornale.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sfida tra Roma e Lazio, la squadra di Gasperini ha ottenuto una vittoria importante. La partita si è rivelata molto tesa e nervosa, con azioni intense tra le due squadre. La vittoria permette alla Roma di avvicinarsi alla possibilità di qualificarsi in Champions League. La gara si è conclusa con il successo della squadra capitolina, che ha superato i rivali in una partita caratterizzata da molti contrasti e momenti di tensione.

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La pazza Roma di Gasperini potrebbe coronare il sogno Champions grazie alla vittoria in un derby reso molto nervoso dalla rincorsa al traguardo più importante. I giallorossi non brillano, subendo gli attacchi della Lazio in un primo tempo deludente ma trovano la rete con l’ennesima zuccata del difensore col vizio del gol Mancini. Nel secondo tempo l’undici di Sarri non riesce a reagire in maniera convincente e viene ancora punito dal colpo di testa di Mancini, vero e proprio man of the match. La vittoria dei giallorossi consente alla Roma di rimanere a pari punti col Milan ed avere il destino nelle proprie mani nell’ultima giornata di questo campionato di Serie A. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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