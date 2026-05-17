Maltempo nel Frusinate | neve a Campo Staffi e tromba d’aria tra Arce e Strangolagalli

Il maltempo si è abbattuto sul Frusinate con precipitazioni di varia intensità e raffiche di vento che hanno interessato diverse zone della provincia. Nella giornata di ieri e durante la notte scorsa, sono stati registrati accumuli di neve a Campo Staffi, mentre tra Arce e Strangolagalli si è verificata una tromba d’aria. Le condizioni meteorologiche hanno provocato disagi e danni vari, con interventi da parte delle autorità locali per gestire le conseguenze del fenomeno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il maltempo torna a colpire il Frusinate con un’improvvisa ondata di freddo, pioggia e vento che nella giornata di ieri e la scorsa notte ha interessato gran parte della provincia. Dalla neve caduta a Campo Staffi fino alla violenta tromba d’aria che ha investito la zona tra Arce e Strangolagalli. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Neve a Roma e nel Lazio in primavera, ieri imbiancato Campo Staffi nel FrusinateTorna la neve a Campo Staffi, nel Frusinate, dove ieri è scesa copiosa la neve: il meteo sorprende ancora in questa primavera inoltrata. Neve a Roma e nel Lazio in primavera, imbiancato a maggio Campo Staffi nel FrusinateTorna la neve a Campo Staffi, nel Frusinate, dove ieri è scesa copiosa la neve: il meteo sorprende ancora in questa primavera inoltrata ... fanpage.it Ciociaria, neve a Campo Staffi il 16 maggio: tornano gli appassionati romani e dei Castelli (ma gli impianti restano chiusi)A Filettino, sabato mattina, la coltre bianca era di circa 5 centimetri. La sorpresa degli operatori turistici che aspettano l'estate: Il problema sono gli impianti che sono rimasti chiusi anche nell ... roma.corriere.it