Maltempo nel Frusinate | neve a Campo Staffi e tromba d’aria tra Arce e Strangolagalli
Il maltempo si è abbattuto sul Frusinate con precipitazioni di varia intensità e raffiche di vento che hanno interessato diverse zone della provincia. Nella giornata di ieri e durante la notte scorsa, sono stati registrati accumuli di neve a Campo Staffi, mentre tra Arce e Strangolagalli si è verificata una tromba d’aria. Le condizioni meteorologiche hanno provocato disagi e danni vari, con interventi da parte delle autorità locali per gestire le conseguenze del fenomeno.
Il maltempo torna a colpire il Frusinate con un’improvvisa ondata di freddo, pioggia e vento che nella giornata di ieri e la scorsa notte ha interessato gran parte della provincia. Dalla neve caduta a Campo Staffi fino alla violenta tromba d’aria che ha investito la zona tra Arce e Strangolagalli. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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