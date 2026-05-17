Maltempo a Ceccano cede un ippocastano nel parco di Castel Sindici

Nel primo pomeriggio di ieri, a Ceccano, forti raffiche di vento e maltempo hanno causato il crollo parziale di un ippocastano all’ingresso del parco di Castel Sindici. L’evento si è verificato durante le condizioni climatiche avverse che hanno interessato la zona, causando preoccupazione tra i residenti e visitatori. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente, che ha richiesto l’intervento delle autorità per mettere in sicurezza l’area e valutare i danni.

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