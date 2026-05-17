Maltempo a Ceccano cede un ippocastano nel parco di Castel Sindici

Da frosinonetoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di ieri, a Ceccano, forti raffiche di vento e maltempo hanno causato il crollo parziale di un ippocastano all’ingresso del parco di Castel Sindici. L’evento si è verificato durante le condizioni climatiche avverse che hanno interessato la zona, causando preoccupazione tra i residenti e visitatori. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente, che ha richiesto l’intervento delle autorità per mettere in sicurezza l’area e valutare i danni.

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Paura nel primo pomeriggio di ieri a Ceccano, dove il maltempo e le forti raffiche di vento hanno provocato il parziale crollo di un ippocastano all’ingresso del parco di Castel Sindici. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone né conseguenze gravi a cose, ma l’episodio ha riacceso. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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