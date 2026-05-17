A pochi giorni dall’incidente che ha causato la morte di cinque sub italiani durante un’immersione a 60 metri di profondità alle Maldive, i legali di una delle vittime hanno rilasciato dichiarazioni. Hanno affermato che il loro assistito era un sub qualificato e hanno escluso che l’incidente possa essere stato causato da imprudenze. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza durante le immersioni in quelle acque. Le autorità locali stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.

A pochi giorni dalla tragedia che si è consumata alle Maldive, dove cinque sub italiani hanno perso la vita durante un’ immersione a 60 metri di profondità, arrivano le dichiarazioni dei legali di Federico Gualtieri, tra le vittime dell’incidente in mare. “ Federico era pienamente formato e qualificato per l’attività subacquea svolta, possedendo capacità tecniche, preparazione ed esperienza adeguate anche per immersioni di elevata complessità. Aveva infatti conseguito dal 2011 abilitazioni e 23 brevetti specifici PADI, maturando inoltre una significativa esperienza pratica in immersioni effettuate in diversi contesti e condizioni operative, anche alle Isole Maldive”, scrivono in una nota gli avvocati Antonello Riccio e Gianluigi Dell’Acqua. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maldive, i legali di Federico Gualtieri: “Era un sub qualificato, escluse imprudenze”

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Sconcerto il tutto il Vco per la morte di Federico Gualtieri

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