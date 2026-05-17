A causa di un incidente durante un'immersione nelle Maldive, sono stati sollevati dubbi sulle competenze del subacqueo coinvolto, che vantava 23 brevetti. I suoi avvocati hanno dichiarato che si trattava di un esperto in grado di gestire situazioni complesse, chiedendosi come fosse possibile un errore tecnico. Restano inoltre da chiarire le responsabilità dell'organizzatore dell'immersione, che potrebbe aver avuto un ruolo nella gestione dell'evento. La vicenda è al centro di un'indagine legale in corso.

? Punti chiave Come può un subacqueo con 23 brevetti commettere un errore tecnico?. Chi era il responsabile dell'organizzazione di quella specifica immersione?. Quali attrezzature sono state utilizzate durante l'attività nelle Maldive?. Perché le indagini si stanno svolgendo tra le Maldive e Roma?.? In Breve Legali Riccio e Dell’Acqua difendono la perizia tecnica del trentunenne piemontese.. Federico Gualtieri possedeva 23 brevetti Padi maturati dal 2011.. Procura di Roma e autorità delle Maldive coordinano le indagini tecniche.. La difesa punta l'attenzione sulla responsabilità logistica e sulle attrezzature usate.. Le difese legali della... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maldive, caso Gualtieri: i legali: “Era un esperto con 23 brevetti

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