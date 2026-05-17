Maldive atterrati a Malpensa i venti italiani dello yacht Duke of York

Sono arrivati all’aeroporto di Malpensa i cinque subacquei italiani che si trovavano a bordo dello yacht Duke of York, coinvolti in un incidente alle Maldive. L’imbarcazione si trovava al largo dell’isola di Alimatha’ quando, durante un’immersione, sono scomparsi cinque subacquei. Le autorità locali stanno coordinando le ricerche e le operazioni di soccorso, mentre i familiari attendono aggiornamenti sulla vicenda. La vicenda ha attirato l’attenzione di molte persone in Italia e all’estero.

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Sono atterrati a Malpensa i venti italiani che si trovavano a bordo dello yacht Duke of York, da cui cinque subacquei sono dispersi dopo un’immersione al largo dell’isola di Alimatha’, alle Maldive. Il gruppo ha lasciato la capitale Malè con uno scalo a Roma prima di raggiungere lo scalo lombardo; all’arrivo, le forze dell’ordine li hanno fatti defluire da un varco secondario per evitare il contatto con i numerosi giornalisti presenti nello scalo. “Sono appena atterrati. Sono in attesa di mia figlia: non ci siamo sentiti molto in questi giorni, ma lei ha visto tutta la macchina dei soccorsi ”. A dirlo è un padre presente nell’area arrivi di Malpensa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maldive, atterrati a Malpensa i venti italiani dello yacht Duke of York ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Italiani morti alle Maldive, la crociera da 2.000 euro: lo yacht Duke of York, il Nitrox nelle bombole d'ossigeno. Cosa sappiamoContinuano a emergere dettagli tragedia che ha portato alla morte di cinque subaquei italiani in prossimità di un atollo disabitato delle Maldive. Maldive: aereo con i 20 italiani atterrato a MalpensaSono atterrati all'aeroporto di Malpensa i venti italiani che erano a bordo dello yacht Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimatha', alle Maldive. I venti ... ansa.it La tragedia dei sub, atterrati a Malpensa gli altri 20 italiani in arrivo dalle MaldiveErano tutti a bordo della stessa barca: Duke of York. Il corpo del capospedizione è l'unico ritrovato. A coordinare i sommozzatori nelle ricerche ora anche tre finlandesi ... rainews.it