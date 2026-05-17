Maldive arrivati 3 sub esperti finlandesi | presto riprenderanno le ricerche
Tre sub finlandesi sono arrivati nelle Maldive, pronti a riprendere le ricerche sommerse dopo un periodo di stop causato dalla morte di un sergente maggiore durante un’immersione. I sommozzatori di Dan Europe si sono incontrati con la Guardia Costiera locale, che ha sospeso temporaneamente le attività di immersione. La ripresa delle operazioni è prevista a breve, senza dettagli sulle nuove date. La notizia è stata riportata da Il Difforme.
I sommozzatori di Dan Europe si sono riuniti con la Guardia Costiera, pronti ad immergersi dopo il temporaneo stop dovuto alla tragica morte del sergente maggiore Mohamed Mahudhy AlleMaldiveè giunta unasquadra internazionaledisub-speleologi finlandesi, esperti in immersioni tecniche e operazioni in ambienti estremi, persupportare la ricerca dei quattro subacquei italiani dispersinell’atollo di Vaavu. L’operazione si situa in unafase particolarmente criticaed è coordinata dalla società italiana di sicurezza subacqueaDAN Europe, già presente sul campo conpersonale qualificato e strumenti tecnologici avanzati. Come riportato dai media locali e confermato dal portavoce dell’ufficio presidenzialeMohamed Hussain Shareef, il team finlandese include tre specialisti di grande esperienza in immersioni in grotta e in contesti complessi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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