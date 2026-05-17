Maldive arrivati 3 sub esperti finlandesi | presto riprenderanno le ricerche

Tre sub finlandesi sono arrivati nelle Maldive, pronti a riprendere le ricerche sommerse dopo un periodo di stop causato dalla morte di un sergente maggiore durante un’immersione. I sommozzatori di Dan Europe si sono incontrati con la Guardia Costiera locale, che ha sospeso temporaneamente le attività di immersione. La ripresa delle operazioni è prevista a breve, senza dettagli sulle nuove date. La notizia è stata riportata da Il Difforme.

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