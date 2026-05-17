Lutto per la scomparsa di Rosetta Pitanti L’ultima testimone delle ’donne del sale’

È deceduta Rosetta Pitanti, testimone delle donne del sale e unica sopravvissuta all’eccidio di Guadine avvenuto il 24 agosto 1944. Ricordata per aver dichiarato di non aver più acceso un fuoco in vita dopo gli eventi, la sua scomparsa rappresenta la perdita di una figura che aveva assistito a uno dei momenti più drammatici della storia locale. La sua memoria rimane legata a quegli anni e alle testimonianze che ha condiviso nel tempo.

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"Non ho più acceso un fuoco in vita mia", ricordava Rosetta Pitanti, una delle ultime testimoni della lunga estate di sangue del 1944, sopravvissuta all’eccidio di Guadine del 24 agosto. Rosetta è scomparsa all’età di 92 anni, circondata dall’affetto dei suoi cari. Ha sempre raccontato, con piglio, quei giorni dopo l’armistizio del ’43 vissuti nella valle del Renara, nella paura dei nazisti e dei fascistiche tante stragi hanno fatto nei paesi delle Apuane. Ma Rosetta riuscì a salvarsi, trasferendosi al piano, sulla costa di Marina di Massa. Ed è lì che diventa l’ultima testimone nel raccontare l’epopea delle donne quando facevano il sale, unica merce di scambio con i paesi oltre l’Appennino per qualche chilo di farina, per non morire di fame. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lutto per la scomparsa di Rosetta Pitanti. L’ultima testimone delle ’donne del sale’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La voce delle donne all'interno delle istituzioni: ultima replica di "Le Donne al Consiglio"Domenica 29 marzo, la sala del Consiglio comunale di Riccione situata al piano terra del municipio in viale Vittorio Emanuele II, ospita lo... Leggi anche: La scomparsa delle sale d’attesa nelle stazioni ferroviarie