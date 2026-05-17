Lutto nel mondo ultrà | addio ad Antonio Gentile il figlio morì nell' incidente dopo Potenza-Foggia
Il mondo ultrà piange la scomparsa di Antonio Gentile, conosciuto come ‘Il Cammello’, storico tifoso del Barletta. La sua vita è stata segnata da un grave lutto, poiché il figlio è morto in un incidente avvenuto dopo una partita tra Potenza e Foggia. Antonio Gentile si è spento dopo aver combattuto contro una malattia lunga e difficile. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici, tifosi e membri della comunità ultras.
Il mondo Ultrà piange la scomparsa di Antonio Gentile, per tutti ‘Il Cammello’. Storico tifoso del Barletta, Antonio non ha vinto la battaglia contro una malattia lunga e insidiosa. Nell'ottobre di due anni fa, la sua vita fu messa a dura prova da un lutto tremendo: il figlio Gaetano rimase. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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