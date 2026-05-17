Lutto nel mondo ultrà | addio ad Antonio Gentile il figlio morì nell' incidente dopo Potenza-Foggia

Il mondo ultrà piange la scomparsa di Antonio Gentile, conosciuto come ‘Il Cammello’, storico tifoso del Barletta. La sua vita è stata segnata da un grave lutto, poiché il figlio è morto in un incidente avvenuto dopo una partita tra Potenza e Foggia. Antonio Gentile si è spento dopo aver combattuto contro una malattia lunga e difficile. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici, tifosi e membri della comunità ultras.

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