L'ISPRA ha deciso di aumentare a 180 il limite di prelievi di lupi, una misura che riguarda anche il Trentino, dove sono previsti nove interventi. La decisione si accompagna a discussioni sulla presenza crescente di questi animali nelle aree vicine ai centri abitati e sulle conseguenze che le attività di prelievo potranno avere sulla sicurezza nelle valli. La questione coinvolge anche le modalità di spostamento dei lupi, che si stanno avvicinando alle zone più popolate.

? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi prelievi la sicurezza nelle valli trentine?. Perché i lupi si stanno spostando verso i centri abitati?. Chi gestirà i prelievi degli esemplari ritenuti problematici?. Quanti lupi sono morti in Italia tra l'inizio e aprile?.? In Breve Trentino Alto Adige prevede 6 prelievi a Trento e 3 a Bolzano.. Piemonte e Toscana hanno limiti rispettivamente di 23 e 22 esemplari.. Tra inizio 2026 e aprile si registrano 190 lupi morti in Italia.. Piero Genovesi sottolinea la necessità di gestire conflitti con attività umane.. L’Ispra ha aggiornato le quote massime di prelievo dei lupi nelle regioni alpine, portando il limite nazionale teorico a 180 esemplari dopo i dati del monitoraggio WolfAlps 2023-2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lupi: l’Ispra alza il limite a 180, in Trentino previsti 9 prelievi

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