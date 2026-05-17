L' università d' Annunzio al voto per eleggere i rappresentanti degli studenti

Da chietitoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'università Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara ha indetto le elezioni per scegliere i nuovi rappresentanti degli studenti. Gli studenti sono chiamati alle urne per esprimere le loro preferenze in un appuntamento che si svolgerà nelle prossime settimane. La consultazione interessa tutti gli iscritti ai diversi corsi di laurea e rappresenta un momento importante per la partecipazione studentesca. Le modalità di voto e le liste candidate sono state comunicate dall'ateneo tramite i canali ufficiali.

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L'università Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara torna al voto per eleggere i rappresentanti degli studenti. Martedì 9 e mercoledì 10 giugno, tramite una piattaforma online dedicata, tutti gli iscritti a questo anno accademico potranno votare per scegliere i rappresentanti al Cus (Comitato per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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