L' università d' Annunzio al voto per eleggere i rappresentanti degli studenti

L'università Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara ha indetto le elezioni per scegliere i nuovi rappresentanti degli studenti. Gli studenti sono chiamati alle urne per esprimere le loro preferenze in un appuntamento che si svolgerà nelle prossime settimane. La consultazione interessa tutti gli iscritti ai diversi corsi di laurea e rappresenta un momento importante per la partecipazione studentesca. Le modalità di voto e le liste candidate sono state comunicate dall'ateneo tramite i canali ufficiali.

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