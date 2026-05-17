L’Unione delle Comunità Islamiche | Preghiamo per le vittime Modena resti unita

L’Unione delle Comunità Islamiche di Modena ha rilasciato una dichiarazione in seguito all’incidente accaduto in via Emilia Centro. Nel comunicato, si esprime solidarietà alle vittime e si invita la comunità a mantenere l’unità cittadina. L’organizzazione ha anche annunciato che pregherà per le persone coinvolte nell’episodio. La notizia ha suscitato reazioni nella città, con diversi cittadini che commentano l’accaduto e la risposta delle istituzioni locali.

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La ferita inferta al cuore di Modena ha scosso profondamente l'intero tessuto sociale cittadino. In relazione al gravissimo episodio verificatosi in via Emilia Centro, l'Unione delle Comunità Islamiche Modenesi ha diffuso un comunicato per prendere una posizione netta e inequivocabile. 🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Papa, preghiamo per le vittime innocenti delle guerreABBONATI A DAYITALIANEWS L’appello durante l’udienza generale In occasione dell’avvicinarsi della Pasqua, il Papa ha rivolto un messaggio di speranza... Papa Leone: preghiamo per le vittime innocenti delle guerreIn Vaticano, con il nuovo appello per la pace di Papa Leone, durante l’udienza generale del mercoledì. Unione delle Comunità Islamiche Modenesi su quanto accaduto oggi a ModenaIn relazione al grave episodio verificatosi oggi nel centro di Modena, l’Unione delle Comunità Islamiche Modenesi esprime profonda e sentita vicinanza alle persone rimaste ferite, ai loro familiari e ... sassuolo2000.it Dignità del lavoro per tutti, anche per i fedeli islamici La letteraIn occasione della festa del Primo Maggio, Yassine Baradai Presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche Italiane ha indirizzato una lettera aperta per ... piacenzasera.it