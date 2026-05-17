Le qualificazioni alla Champions League del 2027 si avvicinano alla fase decisiva, con le squadre di Milano, Roma, Torino e Como impegnate in partite fondamentali. Le gare di oggi rappresentano un passaggio cruciale per determinare chi avanzerà nella competizione, dato che le formazioni coinvolte sono obbligate a ottenere risultati positivi per mantenere vive le speranze di qualificazione. La tensione in campo si fa sentire, mentre le squadre si giocano tutto in questa ultima occasione.

La volata Champions entra nel suo momento più feroce, nel suo momento più decisivo. Ebbene sì, oggi Milan, Roma, Juventus e Como non possono fallire. Partiamo dal Como del grande Cesc Fabregas (uno dei nostri tecnici preferiti – foto estate scorsa a Forte dei Marmi): oggi match casalingo contro il Parma della rivelazione Cuesta. Sicuramente il pronostico della vigilia sorride per gli uomini di Cesc. Dal loro canto Milan, Roma e Juventus si trovano davanti (oggi ore 12) rispettivamente Genoa, Lazio (derby di fuoco) e Fiorentina. Da rilevare che Fiorentina, Genoa e Parma sono già salve. Anche la Lazio ha ormai ben pochi obiettivi (dopo la finale Coppa Italia persa contro l’Inter di Chivu). 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Lotta Champions 2027: Como, Milan, Roma, Juve si giocano tutto

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