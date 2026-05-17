L’orrore continuo | morta un’altra sub italiana Cos’è appena successo
Una giornata che avrebbe dovuto essere tranquilla si è trasformata in tragedia davanti alla porto di Porto Azzurro, all’isola d’Elba. Una sub italiana ha perso la vita durante un’immersione, in circostanze ancora da chiarire. La notizia ha fatto rapidamente il giro delle cronache locali, mentre i soccorsi sono intervenuti sul posto senza riuscire a salvare la vita della donna. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati di immersioni e le autorità competenti.
Quella che doveva essere una normale uscita in mare si è conclusa con una tragedia davanti alla costa di Porto Azzurro, all’ isola d’Elba. Nel tardo pomeriggio del 16 maggio, durante un’escursione di subacquea organizzata da un diving center della zona, una donna di 61 anni ha accusato un malore mentre si trovava in acqua con il gruppo. Secondo la prima ricostruzione, la difficoltà sarebbe emersa durante l’immersione, costringendo i compagni a intervenire rapidamente. I sub presenti avrebbero immediatamente attivato le procedure di emergenza, tentando di riportarla in superficie nel minor tempo possibile e di trasferirla sulla barca di appoggio. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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