L’orrore continuo | morta un’altra sub italiana Cos’è appena successo

Una giornata che avrebbe dovuto essere tranquilla si è trasformata in tragedia davanti alla porto di Porto Azzurro, all’isola d’Elba. Una sub italiana ha perso la vita durante un’immersione, in circostanze ancora da chiarire. La notizia ha fatto rapidamente il giro delle cronache locali, mentre i soccorsi sono intervenuti sul posto senza riuscire a salvare la vita della donna. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati di immersioni e le autorità competenti.

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Quella che doveva essere una normale uscita in mare si è conclusa con una tragedia davanti alla costa di Porto Azzurro, all’ isola d’Elba. Nel tardo pomeriggio del 16 maggio, durante un’escursione di subacquea organizzata da un diving center della zona, una donna di 61 anni ha accusato un malore mentre si trovava in acqua con il gruppo. Secondo la prima ricostruzione, la difficoltà sarebbe emersa durante l’immersione, costringendo i compagni a intervenire rapidamente. I sub presenti avrebbero immediatamente attivato le procedure di emergenza, tentando di riportarla in superficie nel minor tempo possibile e di trasferirla sulla barca di appoggio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - L’orrore continuo: morta un’altra sub italiana. Cos’è appena successo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IL DEMOGORGONE DI STRANGER THINGS È ENTRATO IN CASA NOSTRA E DÀ LA CACCIA A GIORGIA! Sullo stesso argomento Leggi anche: Paura in strada per il figlio dell’attrice italiana: cos’è successo Cuore bruciato, orrore nell’orrore: “Era già successo”. Viene fuori una verità atroceProseguono gli accertamenti sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un... Donna morta decapitata, torna l'incubo a 45 anni dal Mostro di Scandicci. Chi è la vittima: cosa sappiamoUn omicidio con i contorni dell'orrore nelle vicinanze di Firenze. Nell'area ex Cnr di Scandicci è stato trovato il cadavere di una donna, che risulta una tedesca di 44 anni, senza fissa dimora. Il ... leggo.it