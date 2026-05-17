L’orrore continua | morta un’altra sub italiana Cos’è appena successo
Nel tardo pomeriggio di venerdì 16 maggio, nelle acque di Porto Azzurro, si è verificato un grave incidente durante un’immersione di gruppo nelle acque dell’Isola d’Elba. Un sub italiano è deceduto a seguito delle complicazioni dell’intervento. La scena si è svolta sotto gli occhi di altri partecipanti, mentre le autorità sono intervenute per soccorrere i presenti e avviare le verifiche del caso. La vittima risulta essere una donna, coinvolta nell’attività subacquea in quella zona.
Un’immersione di gruppo nelle acque dell’Isola d’Elba si è trasformata in una tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì 16 maggio, al largo di Porto Azzurro. Durante l’escursione, una subacquea di 61 anni, turista in vacanza e residente in Piemonte, avrebbe accusato un improvviso malore sott’acqua. Riportata rapidamente in superficie dai compagni, è stata assistita a bordo dell’imbarcazione d’appoggio e poi trasferita in porto, dove i soccorsi hanno proseguito a lungo le manovre rianimatorie senza riuscire a salvarla. Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi, l’allarme è scattato immediatamente tra i partecipanti all’uscita, che avrebbero notato le difficoltà della donna durante la fase dell’immersione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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