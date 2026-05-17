Longano | 1 milione di euro per la sicurezza di Acquabona

A Longano sono stati assegnati un milione di euro destinati alla sicurezza di Acquabona. Restano da chiarire come verranno impiegati concretamente questi fondi per migliorare la protezione dell’area. Si attendono dettagli sulle nuove infrastrutture che potrebbero modificare la viabilità locale e sulle modalità di intervento previste. La somma, approvata recentemente, riguarda interventi mirati a garantire maggior sicurezza e a modificare le condizioni di circolazione nella zona.

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? Domande chiave Come verranno utilizzati concretamente i fondi per proteggere Acquabona?. Quali nuove infrastrutture cambieranno la viabilità della zona?. Chi gestirà la fase operativa per trasformare il decreto in cantieri?. Perché questo intervento è fondamentale per la sopravvivenza del territorio?.? In Breve Risorse stanziate secondo legge 145 del 30 dicembre 2018 per il triennio 2026-2028.. Interventi mirati a mitigare il dissesto idrogeologico nella frazione di Acquabona.. Piano prevede infrastrutture connesse per migliorare l'accessibilità ai percorsi locali.. Validazione del progetto operata dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Longano: 1 milione di euro per la sicurezza di Acquabona ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Costacciaro Un milione di euro per la sicurezza della viabilitàCOSTACCIARO – Costacciaro ottiene un milione di euro dal Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza della viabilità comunale tra Murce, La... Vitulano, il Comune ottiene un milione di euro per la sicurezza del territorioTempo di lettura: 4 minutiViene accolta con grande soddisfazione dall’Amministrazione Comunale di Vitulano la notizia di un altro importante...