Un nuovo film ispirato a un classico della letteratura ha attirato l’attenzione per alcune scelte narrative e di casting. Il progetto, diretto da un regista noto per le sue produzioni di alto profilo, presenta un reinterpretazione moderna e controversa dei personaggi principali, tra cui un attore trans nel ruolo di un eroe mitologico. La pellicola sembra puntare più a suscitare dibattiti che al successo commerciale, con alcuni commentatori che parlano di un tentativo di creare divisioni e favorire specifici discorsi politici.

Il dibattito inerente il film travalica il significato puramente cinematografico e si pone come vera e propria questione culturale. L’Odissea di Nolan appare come la grande epopea che avrebbe dovuto celebrare l’instaurazione del potere woke se avesse vinto Kamala Harris. Un’epopea il cui significato non consiste semplicemente nella «resa Netflix» di un racconto per come siamo stati abituati negli ultimi anni, con i promemoria gender e la cancel culture che sbucano in ogni vicenda storica, ma un’impresa ben più ideologicamente ambiziosa, un’impresa che consiste nel prendere uno dei testi fondanti la cultura occidentale e riscriverlo secondo i criteri dettati dal sistema dei «nuovi diritti». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Odissea stile woke sarà un flop nelle sale ma il vero obiettivo è ingigantire il nemico

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