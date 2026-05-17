Locatelli parla mentre i tifosi della Juventus contestano | Fanno bene dopo queste figure

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Juventus e Fiorentina, Manuel Locatelli ha espresso il suo disappunto mentre i tifosi bianconeri manifestavano proteste. La squadra di Spalletti ha subito una sconfitta di 2-0, con un risultato che mette a rischio la qualificazione alla Champions League. Locatelli ha parlato ai microfoni, mostrando chiaramente il suo stato d'animo, mentre i sostenitori della Juventus si sono schierati con cori di contestazione. La sconfitta rappresenta un passo indietro per la formazione di casa.

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Manuel Locatelli visibilmente deluso dopo Juventus-Fiorentina 0-2. Un tracollo pesantissimo per la formazione di Spalletti che rischia di restare fuori dalla Champions. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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