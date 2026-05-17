Locatelli parla mentre i tifosi della Juventus contestano | Fanno bene dopo queste figure

Durante la partita tra Juventus e Fiorentina, Manuel Locatelli ha espresso il suo disappunto mentre i tifosi bianconeri manifestavano proteste. La squadra di Spalletti ha subito una sconfitta di 2-0, con un risultato che mette a rischio la qualificazione alla Champions League. Locatelli ha parlato ai microfoni, mostrando chiaramente il suo stato d'animo, mentre i sostenitori della Juventus si sono schierati con cori di contestazione. La sconfitta rappresenta un passo indietro per la formazione di casa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui