Locatelli parla mentre i tifosi della Juventus contestano | Fanno bene dopo queste figure
Durante la partita tra Juventus e Fiorentina, Manuel Locatelli ha espresso il suo disappunto mentre i tifosi bianconeri manifestavano proteste. La squadra di Spalletti ha subito una sconfitta di 2-0, con un risultato che mette a rischio la qualificazione alla Champions League. Locatelli ha parlato ai microfoni, mostrando chiaramente il suo stato d'animo, mentre i sostenitori della Juventus si sono schierati con cori di contestazione. La sconfitta rappresenta un passo indietro per la formazione di casa.
Manuel Locatelli visibilmente deluso dopo Juventus-Fiorentina 0-2. Un tracollo pesantissimo per la formazione di Spalletti che rischia di restare fuori dalla Champions. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Locatelli, gli applausi dei tifosi in Juventus-Benfica: Momento speciale | Champions League
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Sembrano stanchi. Hanno fatto il loro dovere dai. Ora Cambiaso che ci parla di ottima gara e senso del pericolo e Locatelli che conosce solo un modo per ripartire: lavorare a testa bassa. E tutte e 2 prendono il quadruplo di Mandragora. #JuveFiorentina x.com
Amara ammissione per #Locatelli dopo la pesante sconfitta casalinga della #Juve contro la Fiorentina Queste le parole del capitano, che ha parlato anche dei fischi e della contestazione dei tifosi TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM - Facebook facebook
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