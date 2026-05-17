Locatelli a Sky | Con Spalletti c’è stato un miglioramento ma se non si raggiunge l’obiettivo bisognerà fare ogni valutazione su di noi

Durante un intervento su Sky, il giocatore ha commentato i cambiamenti avvenuti con l’arrivo di Spalletti sulla panchina, sottolineando che si è verificato un miglioramento nelle prestazioni della squadra. Tuttavia, ha anche affermato che se l’obiettivo prefissato non sarà raggiunto, sarà necessario valutare ogni aspetto del proprio rendimento. La dichiarazione si concentra sulla situazione attuale del team e sulle possibili conseguenze in vista delle prossime partite.

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