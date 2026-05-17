LIVE Superbike GP Cechia 2026 in DIRETTA | vince sempre Bulega! Lecuona deve accontentarsi del secondo posto Montella terzo!

Durante la gara del GP Cechia 2026 di Superbike, il pilota italiano ha ottenuto la vittoria per la sesta volta consecutiva, dominando la corsa dall'inizio alla fine. Lecuona si è posizionato secondo, mentre Montella ha concluso al terzo posto, a seguire Baldassari che ha terminato quarto. La gara si è svolta in condizioni di tempo variabile, con alcune bandiere gialle che hanno influenzato le strategie di alcuni dei partecipanti. I risultati sono stati aggiornati in tempo reale attraverso la diretta online.

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