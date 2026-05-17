LIVE Superbike GP Cechia 2026 in DIRETTA | vince sempre Bulega! Lecuona deve accontentarsi del secondo posto Montella terzo!
Durante la gara del GP Cechia 2026 di Superbike, il pilota italiano ha ottenuto la vittoria per la sesta volta consecutiva, dominando la corsa dall'inizio alla fine. Lecuona si è posizionato secondo, mentre Montella ha concluso al terzo posto, a seguire Baldassari che ha terminato quarto. La gara si è svolta in condizioni di tempo variabile, con alcune bandiere gialle che hanno influenzato le strategie di alcuni dei partecipanti. I risultati sono stati aggiornati in tempo reale attraverso la diretta online.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.06 Lecuona si accontenta del secondo posto con Montella che porta a casa una tranquilla terza posizione davanti a Baldassari che chiude quarto. Niente da fare per Surra con Gerloff che si prende di forza la quinta posizione, l’italiano chiude sesto. 16.05 Lecuona ci prova ma non è mai stato davvero pericoloso per impensierire Bulega che trova la sesta tripletta di fila in Superbike: semplicemente leggenda della categoria. BANDIERA A SCHACCHI!!! VINCE SEMPRE NICOLO BULEGA!! ULTIMO GIRO. Elastico tra Bulega e Lecuona che continua, l’azzurro ha la vittoria in tasca. Surra lotta ma Gerloff adesso si sta difendendo in maniera importante. 🔗 Leggi su Oasport.it
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