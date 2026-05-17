LIVE Superbike GP Cechia 2026 in DIRETTA | inizia Gara-2 Bulega vuole chiudere in bellezza
Alle 15.00 si è dato il via alla Gara-2 del GP Cechia 2026 di Superbike. Bulega e Lecuona sono partiti forte, distanziando subito di circa mezzo secondo Montella. La corsa è in corso e gli spettatori seguono con attenzione gli sviluppi sul circuito. La bandiera a scacchi è prevista tra circa 20 minuti, mentre le posizioni si stanno consolidando con vari sorpassi e cambi di ritmo. I piloti sono pronti a confrontarsi fino alla fine della gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -22 Bulega e Lecuona si staccano subito di mezzo secondo da Montella. I primi due vanno ad un altro ritmo. 22 giri al termine. Ottima partenza delle Ducati con Bulega e Lecuona che non entrano mai in contatto, mentre Montella è terzo avanti a Baldassarri e Surra! INIZIA GARA-2 15.30 Ci siamo, sta per partire il primo dei ventidue giri che chiuderanno il week end in Repubblica Ceca. 15.28 Warm Up Lap, e poi al via con la gara! 15.27 Iniziano a scendere delle gocce di pioggia sulla pista ceca, attenzione perchè nel caso in cui questo meteo si facesse più insistente la gara potrebbero diventare sorprendente. 🔗 Leggi su Oasport.it
En directo | Primera carrera de Superbike del ESBK 2026 en Jerez
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