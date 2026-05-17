LIVE Superbike GP Cechia 2026 in DIRETTA | inizia Gara-2 Bulega vuole chiudere in bellezza

Alle 15.00 si è dato il via alla Gara-2 del GP Cechia 2026 di Superbike. Bulega e Lecuona sono partiti forte, distanziando subito di circa mezzo secondo Montella. La corsa è in corso e gli spettatori seguono con attenzione gli sviluppi sul circuito. La bandiera a scacchi è prevista tra circa 20 minuti, mentre le posizioni si stanno consolidando con vari sorpassi e cambi di ritmo. I piloti sono pronti a confrontarsi fino alla fine della gara.

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