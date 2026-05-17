LIVE Sinner-Ruud 6-4 6-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | IL FORO ACCLAMA IL SUO IMPERATORE!
Alle 19:18, la partita tra Sinner e Ruud si è conclusa con Sinner che ha vinto in due set, 6-4, 6-4, durante l'evento ATP di Roma 2026. Il pubblico presente al Foro Italico ha assistito a un match intenso e combattuto, che ha portato il tennista italiano a conquistare il suo ottavo titolo in questa città. La diretta ha seguito passo dopo passo ogni scambio, offrendo aggiornamenti in tempo reale sull’andamento del match e sui momenti più significativi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.18 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Oggi Roma può celebrare il suo ottavo Re! Un saluto sportivo. 19.16 Adesso qualche giorno di riposo. Poi il Roland Garros. Verosimilmente Sinner esordirà o lunedì 25 o martedì 26 maggio. 19.16 26 vincenti e 15 errori gratuiti per Sinner. 22-23 il saldo negativo per un ottimo Ruud. 19.14 Sinner ha servito il 64% di prime, ottenendo l’83% dei punti. La resa con la seconda è stata del 50%. 19.13 Solo Nadal aveva vinto nello stesso anno Montecarlo, Madrid e Roma. Da oggi anche Sinner. 19.12 34 vittorie consecutive nei Masters 1000 per Sinner. A 24 anni è diventato il secondo giocatore della storia dopo Djokovic a vincere tutti e nove i Masters 1000 esistenti. 🔗 Leggi su Oasport.it
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