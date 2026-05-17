LIVE Sinner-Ruud 6-4 6-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | IL FORO ACCLAMA IL SUO IMPERATORE!

Alle 19:18, la partita tra Sinner e Ruud si è conclusa con Sinner che ha vinto in due set, 6-4, 6-4, durante l'evento ATP di Roma 2026. Il pubblico presente al Foro Italico ha assistito a un match intenso e combattuto, che ha portato il tennista italiano a conquistare il suo ottavo titolo in questa città. La diretta ha seguito passo dopo passo ogni scambio, offrendo aggiornamenti in tempo reale sull’andamento del match e sui momenti più significativi.

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