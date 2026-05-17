LIVE Sinner-Ruud 6-4 4-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il norvegese resta in scia
Al torneo ATP di Roma 2026, la partita tra Sinner e Ruud è in corso e il punteggio vede il tennista italiano avanti con un set e un vantaggio di 6-4, 4-3. In questa fase, Sinner ha messo in rete un rovescio rispondendo alla risposta aggressiva di Ruud, e il punteggio segna 40-30. Sinner ha anche commesso un errore di diritto sulla seconda palla di Ruud, che ha continuato a spingere durante lo scambio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 In rete la risposta di rovescio di Sinner. 40-30 Larga la risposta di diritto di Sinner sulla seconda aggressiva di Ruud. 30-30 Lungo il diritto lungolinea del norvegese in uscita dal servizio. 30-15 Diritto in controbalzo del norvegese che diventa imprendibile per Sinner. 15-15 Gran recupero di diritto di Sinner, poi passante di rovescio lungolinea vincente. 15-0 Largo il passante di rovescio incrociato dell’azzurro. 4-2 Servizio e smash di Sinner, lungo di un soffio il lob del norvegese. 40-30 Servizio e diritto in contropiede vincente del n.1. 30-30 Sinner costretto sulla difensiva in questo scambio. 🔗 Leggi su Oasport.it
[LIVE] Sinner vs Ruud | GRAND FINAL | ATP Rome 2026 Live Score & Match Stats
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