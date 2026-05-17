LIVE Sinner-Ruud 6-4 4-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il norvegese resta in scia

Al torneo ATP di Roma 2026, la partita tra Sinner e Ruud è in corso e il punteggio vede il tennista italiano avanti con un set e un vantaggio di 6-4, 4-3. In questa fase, Sinner ha messo in rete un rovescio rispondendo alla risposta aggressiva di Ruud, e il punteggio segna 40-30. Sinner ha anche commesso un errore di diritto sulla seconda palla di Ruud, che ha continuato a spingere durante lo scambio.

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