LIVE Sinner-Ruud 6-4 1-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break con un magnifico rovescio lungolinea

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma 2026, il match tra i giocatori Sinner e Ruud è iniziato con Sinner che ha ottenuto un break nel primo game grazie a un rovescio lungolinea vincente. L'incontro si sta svolgendo in diretta e al momento il punteggio è 6-4, 1-0 in favore di Sinner. Il primo punto è stato deciso da un colpo particolarmente riuscito di Sinner, che ha sfruttato un momento importante del set.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 BREAK! Sontuoso rovescio lungolinea vincente di Sinner! Lo usa solo quando serve davvero. E qui serviva. 30-40 Sinner sfonda sulla diagonale di rovescio, lungo il back di rovescio del n.25. 30-30 Ruud stecca di rovescio sul pesante diritto di Sinner. 30-15 Servizio e diritto vincente di Ruud. 15-15 Adesso è Sinner che sta facendo correre Ruud. Lungo il rovescio del norvegese. 15-0 Diritto incrociato ficcante del n.25, largo il rovescio incrociato in allungo dell’azzurro. Ruud in battuta nel secondo set. 10 vincenti e 10 gratuiti per l’italiano. 10-15 il saldo per Ruud. Sinner ha servito solo il 52% di prime, ottenendo però il 92%. 🔗 Leggi su Oasport.it

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