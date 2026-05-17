LIVE Sinner-Ruud 6-4 1-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break con un magnifico rovescio lungolinea

Al torneo ATP di Roma 2026, il match tra i giocatori Sinner e Ruud è iniziato con Sinner che ha ottenuto un break nel primo game grazie a un rovescio lungolinea vincente. L'incontro si sta svolgendo in diretta e al momento il punteggio è 6-4, 1-0 in favore di Sinner. Il primo punto è stato deciso da un colpo particolarmente riuscito di Sinner, che ha sfruttato un momento importante del set.

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