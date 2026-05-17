LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | tra poco si parte Bezzecchi per limitare i danni su una pista tabù
Tra 24 giri al termine del Gran Premio di Catalogna 2026, la corsa è molto combattuta. Attualmente in testa c'è il pilota che precede Fernandez e Alex Marquez. La gara si sta svolgendo su una pista che ha sempre rappresentato una sfida particolare per alcuni concorrenti. Tra i protagonisti, Bezzecchi cerca di ridurre i danni e portare a termine la corsa nel miglior modo possibile. La diretta segue passo dopo passo gli sviluppi di questa competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -24 giri al termine. Acosta al comando davanti a Fernandez ed Alex Marquez. Martin è già quarto. SEMAFORO VERDE! Iniziata la gara del GP di Catalogna 2026 di MotoGP! 14.01 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. 14.00 Giro di ricognizione. 13.57 Confermate le gomme medie per tutti i piloti. La pista di Montmelò è una di quelle a più alto consumo. 13.55 I giri da percorrere saranno 24. 13.54 Acosta che insegue la sua prima vittoria in carriera in MotoGP. 13.54 Acosta, in caso di vittoria o secondo posto, potrebbe ricucire tanto in classifica su Bezzecchi e Martin. 13.52 Suona anche l’inno catalano (malgrado i propositi separatisti, la Catalogna non è chiaramente uno Stato). 🔗 Leggi su Oasport.it
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