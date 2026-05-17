LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | tra poco si parte Bezzecchi per limitare i danni su una pista tabù

Tra 24 giri al termine del Gran Premio di Catalogna 2026, la corsa è molto combattuta. Attualmente in testa c'è il pilota che precede Fernandez e Alex Marquez. La gara si sta svolgendo su una pista che ha sempre rappresentato una sfida particolare per alcuni concorrenti. Tra i protagonisti, Bezzecchi cerca di ridurre i danni e portare a termine la corsa nel miglior modo possibile. La diretta segue passo dopo passo gli sviluppi di questa competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui