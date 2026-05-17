LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | si avvicina la partenza Mondiale ribaltato?
Alle 13:21, la griglia di partenza è stata resa nota con Pedro Acosta in prima posizione su KTM e Franco Morbidelli su Ducati che segue. La gara del GP Catalogna 2026 di MotoGP sta per cominciare, e le tensioni tra i piloti sono palpabili mentre il motore delle moto si prepara a rombare. Gli appassionati sono in attesa, pronti a seguire la corsa in diretta, con il campionato che potrebbe subire un cambio di scenario rispetto alle ultime gare.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.21 La griglia di partenza: 1. Pedro Acosta (KTM) 2. Franco Morbidelli (Ducati) 3. Alex Marquez (Ducati) 4. Raul Fernandez (Aprilia) 5. Johann Zarco (Honda) 6. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 7. Fabio Quartararo (Yamaha) 8. Brad Binder (KTM) 9. Jorge Martin (Aprilia) 10. Joan Mir (Honda) 11. Jack Miller (Yamaha) 12. Marco Bezzecchi (Aprilia) 13. Francesco Bagnaia (Ducati) 14. Enea Bastianini (KTM) 15. Fermin Aldeguer (Ducati) 16. Luca Marini (Honda) 17. Maverick Vinales (KTM) 18. Ai Ogura (Aprilia) 19. Alex Rins (Yamaha) 20. Diogo Moreira (Honda) 21. Augusto Fernandez (Yamaha) 22. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
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