LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | si avvicina la partenza Mondiale ribaltato?

Alle 13:21, la griglia di partenza è stata resa nota con Pedro Acosta in prima posizione su KTM e Franco Morbidelli su Ducati che segue. La gara del GP Catalogna 2026 di MotoGP sta per cominciare, e le tensioni tra i piloti sono palpabili mentre il motore delle moto si prepara a rombare. Gli appassionati sono in attesa, pronti a seguire la corsa in diretta, con il campionato che potrebbe subire un cambio di scenario rispetto alle ultime gare.

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