LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Fernandez butta fuori Martin Acosta ha una grande occasione

Durante la gara del GP Catalogna 2026 di MotoGP, Fernandez ha urtato Martin, provocando la sua uscita di pista. Nel frattempo, Acosta ha avuto una possibilità rilevante grazie alla scelta di gomme soft al posteriore, così come Mir. Bagnaia, invece, monta gomme medie. La corsa prosegue con vari decisi e cambi di posizione, mentre gli spettatori seguono gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -10 Bagnaia ha una coppia di gomme medie, Acosta e Mir una soft al posteriore. -10 Acosta, Mir, Bagnaia e Di Giannantonio sono incollati. Occhio a Pecco. -11 Bezzecchi non ha il passo neanche stavolta. Ormai deve solo pensare ad arrivare al traguardo e portare a casa qualche punticino. -11 La classifica aggiornata: 1 Pedro Acosta KTM Leader 2 Joan Mir Honda +0.088 3 Francesco Bagnaia Ducati +0.212 4 Fabio Di Giannantonio Ducati +0.617 5 Fabio Quartararo Yamaha +0.619 6 Ai Ogura Aprilia +1.009 7 Fermin Aldeguer Ducati +1.168 8 Marco Bezzecchi Aprilia +1.386 9 Diogo Moreira Honda +1.497 10 Brad Binder KTM +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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