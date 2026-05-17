LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Di Giannantonio fa sognare va a caccia di Acosta!

Durante la gara del GP Catalogna 2026 di MotoGP, il pilota ha effettuato una staccata molto profonda, mantenendo la posizione dietro un avversario. Nel frattempo, un altro concorrente ha ripreso un altro avversario in classifica, creando una fase intensa della corsa. Un altro pilota ha dimostrato un ottimo ritmo, riuscendo a recuperare posizioni e mantenere il passo con i leader. La gara prosegue con molte azioni di sorpasso e momenti di alta tensione in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -3 Staccata profondissima di Acosta che si tiene dietro Di Giannantonio! -4 Bezzecchi ha ripreso Bagnaia. -4 Di Giannantonio è già in scia ad Acosta! -5 Di Giannantonio fa sognare! Sorpassa all’interno Mir ed è secondo! Va a caccia di Acosta! -5 Attenzione al cielo che si sta facendo plumbeo. Manca solo la pioggia. -5 Bagnaia passato anche da Ogura: è sesto. -5 Staccata profondissima di Acosta per difendersi da Mir. -6 La classifica aggiornata. Martin è ripartito dopo l’incidente con Fernandez ed è ultimo. 1 Pedro Acosta KTM Leader 2 Joan Mir Honda +0.125 3 Fabio Di Giannantonio Ducati +0.267 4 Fermin Aldeguer Ducati +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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