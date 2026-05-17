LIVE Moto2 GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Gonzalez batte Vietti e trionfa a Barcellona
Oggi si corre il Gran Premio di Catalogna di Moto2, con la gara che si svolge a Barcellona. Durante la sessione di warm-up, i piloti hanno preparato le moto per la gara che si disputa nel pomeriggio, alle 14.00. In questa tappa, il pilota spagnolo ha concluso la corsa in prima posizione, davanti a quello italiano, che ha terminato in seconda posizione. La gara è stata seguita in diretta e sono stati forniti aggiornamenti sulle qualifiche e sull’andamento delle fasi di warm-up.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 Questa la classifica finale: Manuel Gonzalez (#18) — 36’06.295 Celestino Vietti (#13) — +0.203 Izan Guevara (#28) — +4.205 Ivan Ortola (#4) — +6.338 Daniel Holgado (#96) — +7.971 David Alonso (#80) — +8.080 Filip Salac (#12) — +9.636 Alonso Lopez (#21) — +11.312 Luca Lunetta (#32) — +13.545 Senna Agius (#81) — +13.761 Daniel Muñoz (#17) — +14.210 José Antonio Rueda (#98) — +15.056 Barry Baltus (#7) — +16.423 Aron Canet (#44) — +17.667 Ayumu Sasaki (#71) — +18.721 Unai Orradre (#10) — +20.730 Tony Arbolino (#14) — +21.344 Alex Escrig Ferrandez (#54) — +21. 🔗 Leggi su Oasport.it
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