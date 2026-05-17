LIVE Moto2 GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Gonzalez batte Vietti e trionfa a Barcellona

Oggi si corre il Gran Premio di Catalogna di Moto2, con la gara che si svolge a Barcellona. Durante la sessione di warm-up, i piloti hanno preparato le moto per la gara che si disputa nel pomeriggio, alle 14.00. In questa tappa, il pilota spagnolo ha concluso la corsa in prima posizione, davanti a quello italiano, che ha terminato in seconda posizione. La gara è stata seguita in diretta e sono stati forniti aggiornamenti sulle qualifiche e sull’andamento delle fasi di warm-up.

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