LIVE Italia-Svizzera 9-7 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | buona partenza degli azzurri

Alle ore 16 si è aperta la partita tra Italia e Svizzera nelle qualificazioni mondiali di pallamano del 2027. La sfida si è svolta in diretta e ha visto una buona partenza degli azzurri, con il punteggio che si è concluso 9-7. Durante il primo tempo, il portiere azzurro ha effettuato una parata spettacolare, respingendo un tiro di Meister con una mossa insolita. La partita continua con ritmo intenso e azioni tese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16? EBNEEEER!!! Il portierone azzurro para su Meister con la suola della scarpa. Italia che torna in attacco, dove potrà esaurire gli ultimi secondi di inferiorità. 16? Gooooooool Helmeooooooon!! L’azzurro si sblocca dai 9 metri con un’ottima conclusione, questa volta presa con buon ritmo. Italia-Svizzera 9-7 15? PALLA RUBATA DA LEO PRANTNER!!! L’Italia recupera il pallone ed ora può gestire e far passare i secondi 15? Fallo di Bortoli su Sigrist. L’azzurro riceve una sanzione di due minuti. Prima inferiorità del match per gli azzurri 14? Gooooooool Dapiraaan!! L’azzurro non sbaglia dai 7 metri. Italia-Svizzera 8-7 14? Ottima penetrazione di Bortoli che guadagna un sette metri 14? Meister si inserisce bene e trova la rete. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 9-7, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: buona partenza degli azzurri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia-Svizzera di pallamano a Faenza Sullo stesso argomento Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera 4-3, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: buona partenza degli azzurri LIVE Svizzera-Italia 5-9, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: Helmersson trascina gli azzurri!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10’45” Paratona di Ebner! Steenaerts taglia dal lato destro e scaglia il potente mancino. Passo della Novena, Passo Furka, Passo Grimsel, Svizzera, 19 agosto 2025 - giorno 2 del roadtrip dalla Slovenia alla Svizzera (sud-est) alle Dolomiti italiane e ritorno reddit Eventi di Diplomazia Scientifica – Italia & Svizzera Vi segnaliamo i prossimi appuntamenti di Diplomazia Scientifica. Un’occasione preziosa per scoprire ricerca d’eccellenza e partecipare al dialogo tra scienza e società. Tutti gli aggiornamenti: conszurig x.com LIVE Italia-Svizzera, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: serve un’impresa per ribaltare il risultatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e ... oasport.it LIVE Svizzera-Italia 32-29 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: gli azzurri faticano, ma limitano il passivo. Decisivo il ritornoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Per stasera è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live del match fra Italia e Svizzera termina qui. oasport.it