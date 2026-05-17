LIVE Italia-Svizzera 9-7 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | buona partenza degli azzurri

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 16 si è aperta la partita tra Italia e Svizzera nelle qualificazioni mondiali di pallamano del 2027. La sfida si è svolta in diretta e ha visto una buona partenza degli azzurri, con il punteggio che si è concluso 9-7. Durante il primo tempo, il portiere azzurro ha effettuato una parata spettacolare, respingendo un tiro di Meister con una mossa insolita. La partita continua con ritmo intenso e azioni tese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16? EBNEEEER!!! Il portierone azzurro para su Meister con la suola della scarpa. Italia che torna in attacco, dove potrà esaurire gli ultimi secondi di inferiorità. 16? Gooooooool Helmeooooooon!! L’azzurro si sblocca dai 9 metri con un’ottima conclusione, questa volta presa con buon ritmo.  Italia-Svizzera 9-7 15? PALLA RUBATA DA LEO PRANTNER!!! L’Italia recupera il pallone ed ora può gestire e far passare i secondi 15? Fallo di Bortoli su Sigrist. L’azzurro riceve una sanzione di due minuti. Prima inferiorità del match per gli azzurri 14? Gooooooool Dapiraaan!! L’azzurro non sbaglia dai 7 metri. Italia-Svizzera 8-7 14? Ottima penetrazione di Bortoli che guadagna un sette metri 14? Meister si inserisce bene e trova la rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia svizzera 9 7 qualificazioni mondiali pallamano 2027 in diretta buona partenza degli azzurri
© Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 9-7, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: buona partenza degli azzurri
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italia-Svizzera di pallamano a Faenza

Video Italia-Svizzera di pallamano a Faenza

Sullo stesso argomento

Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera 4-3, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: buona partenza degli azzurri

LIVE Svizzera-Italia 5-9, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: Helmersson trascina gli azzurri!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10’45” Paratona di Ebner! Steenaerts taglia dal lato destro e scaglia il potente mancino.

italia svizzera live italia svizzera 9LIVE Italia-Svizzera, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: serve un’impresa per ribaltare il risultatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e ... oasport.it

italia svizzera live italia svizzera 9LIVE Svizzera-Italia 32-29 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: gli azzurri faticano, ma limitano il passivo. Decisivo il ritornoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Per stasera è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live del match fra Italia e Svizzera termina qui. oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web