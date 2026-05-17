LIVE Italia-Svizzera 38-31 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | GRAZIE RAGAZZI!! Partita perfetta degli azzurri

Alle ore 19.54 si è conclusa la diretta della partita tra Italia e Svizzera valida per le qualificazioni ai Mondiali di pallamano del 2027. Gli azzurri hanno ottenuto una vittoria con il punteggio di 38-31, considerata dagli spettatori una prestazione molto positiva. La partita si è svolta senza interruzioni e la cronaca in tempo reale ha registrato tutti i momenti salienti dell'incontro. La diretta si conclude con questo risultato, dopo circa due ore di aggiornamenti live.

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