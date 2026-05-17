LIVE Italia-Svizzera 38-31 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | GRAZIE RAGAZZI!! Partita perfetta degli azzurri
Alle ore 19.54 si è conclusa la diretta della partita tra Italia e Svizzera valida per le qualificazioni ai Mondiali di pallamano del 2027. Gli azzurri hanno ottenuto una vittoria con il punteggio di 38-31, considerata dagli spettatori una prestazione molto positiva. La partita si è svolta senza interruzioni e la cronaca in tempo reale ha registrato tutti i momenti salienti dell'incontro. La diretta si conclude con questo risultato, dopo circa due ore di aggiornamenti live.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.54 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 19.52 Gli azzurri hanno fatto la differenza con una super prestazione difensiva, aiutata dalle 14 parate di Domenico Ebner che ha dominato il confronto con i portieri elvetici (5 Portner, 3 Serravalli) 19.50 L’Italia ha chiuso la partita con un’efficienza al tiro dell’81%. Il miglior marcatore di quest’incontro è stato Gianluca Dapiran, autore di 12 gol su 14 tiri fatti 19. 🔗 Leggi su Oasport.it
Pallamano maschile, qualificazioni Mondiali 2027: Svizzera-Italia in LIVE STREAMING
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