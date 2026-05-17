LIVE Italia-Svizzera 36-29 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | minuti decisivi ci si gioca tutto al Pala Cattanei

L'Italia sta affrontando la Svizzera in una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di pallamano del 2027, trasmessa in diretta. La partita si sta svolgendo al Pala Cattanei, con i minuti finali che si stanno giocando intensamente. Al termine del tempo regolamentare, i nostri sono avanti di cinque punti nel punteggio complessivo. La tensione sul campo è palpabile, mentre le due squadre si preparano agli ultimi attimi di gioco.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60? Ci si dà il cinque sulla panchina azzurra. Italia avanti di 5 sul computo totale a 50? dal termine. 59? GOOOOOOOOL!! SI VA IN ANGOLO DA PRANTNER CHE NON SBAGLIA! Italia-Svizzera 38-30 59? FUORI IL TIRO DI RUBIN!! Italia in attacco con 90 secondi ancora da giocare ed oltre un minuto di superiorità numerica. 58? Attacco sbagliato dall’Italia che forza la giocata al centro verso Parisini. Palla persa. La Svizzera va all’attacco con l’extra player. 58? Penetrazione di Simone Mengon che viene messo giù da Willecke, che riceve un due minuti a 2? 33? dal termine dell’incontro. Tutti in piedi sugli spalti del Pala Cattanei dov’è iniziata la festa 57? Rete veloce di Kusio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 36-29, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: minuti decisivi, ci si gioca tutto al Pala Cattanei ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pallamano maschile, qualificazioni Mondiali 2027: Italia-Svizzera in LIVE STREAMING Sullo stesso argomento Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro LIVE Italia-Svizzera 29-20, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: momento decisivo dell’incontro!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45? Passi di Rubin!! 45? Sfondamento fischiato a Bortoli. Uscita dall'Italia ed entrata in Svizzera a Camedo. 1?: 1914 2?: 2023 : 46°09'16.8N 8°36'11.6E. pillandia.blogspot.com/p/avaleht-iniz… #Border #Italy #Switzerland #Escita x.com LIVE Italia-Svizzera 32-22, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: momento decisivo, gli azzurri stringono i dentiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e ... oasport.it LIVE Svizzera-Italia 32-29 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: gli azzurri faticano, ma limitano il passivo. Decisivo il ritornoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Per stasera è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live del match fra Italia e Svizzera termina qui. oasport.it