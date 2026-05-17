LIVE Italia-Svizzera 32-22 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | momento decisivo gli azzurri stringono i denti

Durante la partita tra Italia e Svizzera per le qualificazioni ai Mondiali di pallamano 2027, i giocatori italiani sono riusciti a recuperare terreno e a portarsi avanti nel punteggio, toccando i 32 punti contro i 22 dell’avversario. Nel corso del secondo tempo, l’Italia ha chiesto un time out al 51° minuto, e subito dopo ha segnato una rete veloce con il giocatore Rubin. L’incontro si sta sviluppando in modo intenso e conclusivo, con gli azzurri che cercano di consolidare il vantaggio.

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