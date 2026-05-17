LIVE Italia-Svizzera 32-22 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | momento decisivo gli azzurri stringono i denti

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Italia e Svizzera per le qualificazioni ai Mondiali di pallamano 2027, i giocatori italiani sono riusciti a recuperare terreno e a portarsi avanti nel punteggio, toccando i 32 punti contro i 22 dell’avversario. Nel corso del secondo tempo, l’Italia ha chiesto un time out al 51° minuto, e subito dopo ha segnato una rete veloce con il giocatore Rubin. L’incontro si sta sviluppando in modo intenso e conclusivo, con gli azzurri che cercano di consolidare il vantaggio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out Italia. 51? Rete veloce di Rubin. Italia-Svizzera 33-25. 51? GOOOOOOOOOOOL!!! Simone Mengon inventa, serve capitan Parisini che trova la rete. Nel momento più delicato il capitano si carica la squadra sulle spalle. Italia-Svizzera 33-24 50? Palla persa da Manojlovic. La Svizzera riparte e trova la rete con Willecke. Italia-Svizzera 32-24. 49? Ebner para. La palla torna tra le mani della Svizzera che va a segno con la penetrazione di Kusio. Italia-Svizzera 32-23. 49? Gooooooool!! Penetrazione vincente di Simone Mengon, l’Italia torna sul +10 a 12 minuti dalla fine. Italia-Svizzera 32-22. 48? PALLA RECUPERATA DA ANDREA PARISINI!!! 48? Goooool!! Sotto contatto Simone Mengon serve Parisini che raccoglie e trova la rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

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