LIVE Italia-Svizzera 22-13 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | inizia la ripresa

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine del primo tempo, la partita tra Italia e Svizzera nelle qualificazioni ai Mondiali di pallamano 2027 si trova sul punteggio di 22-13. Durante la ripresa, si è registrato un gol di Leopold, che ha concluso sotto la gamba di Pau Panitti, subentrato a Ebner per un sette metri. La partita è in diretta e gli aggiornamenti continuano a essere disponibili cliccando sul link dedicato.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34? Gol di Leopold che schiaccia sotto la gamba di Pau Panitti, entrato al posto di Ebner per questo sette metri. Italia-Svizzera 23-14. 34? Fallo di Bulzamini, sette metri per la Svizzera. 34? Goooooooool Dapiraaaaaaaan!!! L’italiano non sbaglia dai 7 metri. Italia-Svizzera 23-13. 33? Penetrazione stupenda di Simone Mengon che subisce fallo e guadagna un sette metri 33? Ebneeeer! Ancora una parata per l’azzurro. 33? Gol di Steenaerts che supera Ebner in uscita. Italia-Svizzera 22-13. 32? Leeeeeeo Prantneeeeer!! Si va in angolo dall’azzurro che trova la rete del +10. Italia-Svizzera 22-12 32? Muro di Bulzamini!! L’Italia recupera il pallone. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia-Svizzera di pallamano a Faenza

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