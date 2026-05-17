LIVE Italia-Svizzera 22-13 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | inizia la ripresa

Al termine del primo tempo, la partita tra Italia e Svizzera nelle qualificazioni ai Mondiali di pallamano 2027 si trova sul punteggio di 22-13. Durante la ripresa, si è registrato un gol di Leopold, che ha concluso sotto la gamba di Pau Panitti, subentrato a Ebner per un sette metri. La partita è in diretta e gli aggiornamenti continuano a essere disponibili cliccando sul link dedicato.

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