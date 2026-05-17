LIVE Italia-Svizzera 22-13 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | inizia la ripresa
Al termine del primo tempo, la partita tra Italia e Svizzera nelle qualificazioni ai Mondiali di pallamano 2027 si trova sul punteggio di 22-13. Durante la ripresa, si è registrato un gol di Leopold, che ha concluso sotto la gamba di Pau Panitti, subentrato a Ebner per un sette metri. La partita è in diretta e gli aggiornamenti continuano a essere disponibili cliccando sul link dedicato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34? Gol di Leopold che schiaccia sotto la gamba di Pau Panitti, entrato al posto di Ebner per questo sette metri. Italia-Svizzera 23-14. 34? Fallo di Bulzamini, sette metri per la Svizzera. 34? Goooooooool Dapiraaaaaaaan!!! L’italiano non sbaglia dai 7 metri. Italia-Svizzera 23-13. 33? Penetrazione stupenda di Simone Mengon che subisce fallo e guadagna un sette metri 33? Ebneeeer! Ancora una parata per l’azzurro. 33? Gol di Steenaerts che supera Ebner in uscita. Italia-Svizzera 22-13. 32? Leeeeeeo Prantneeeeer!! Si va in angolo dall’azzurro che trova la rete del +10. Italia-Svizzera 22-12 32? Muro di Bulzamini!! L’Italia recupera il pallone. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia-Svizzera di pallamano a Faenza
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