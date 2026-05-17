LIVE Italia-Svizzera 20-12 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | primo tempo perfetto!

Alle 20:12 si è aperto il match tra Italia e Svizzera, valido per le qualificazioni ai Mondiali di pallamano del 2027. La partita si svolge in diretta, con l’Italia che al momento guida il primo tempo, avendo ottenuto un vantaggio di cinque reti rispetto alla sfida di andata, conclusa con una sconfitta per 32-29. Le squadre sono in campo e i giocatori stanno affrontando la partita con intensità, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi in tempo reale.

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