LIVE Italia-Svizzera 20-12 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | primo tempo perfetto!
Alle 20:12 si è aperto il match tra Italia e Svizzera, valido per le qualificazioni ai Mondiali di pallamano del 2027. La partita si svolge in diretta, con l’Italia che al momento guida il primo tempo, avendo ottenuto un vantaggio di cinque reti rispetto alla sfida di andata, conclusa con una sconfitta per 32-29. Le squadre sono in campo e i giocatori stanno affrontando la partita con intensità, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.52 L’Italia deve fare attenzione a non accontentarsi. Gli azzurri al momento sono avanti di 5 reti nel computo totale dopo aver perso 32-29 l’andata. Il vantaggio è buono, ma gli italiani dovranno continuare a spingere per contenere la reazione elvetica. 18.49 Azzurri estremamente cinici in attacco, dove hanno l’83% di efficacia. Gran parte del merito è di Gianluca Dapiran, autore di 7 gol su altrettanti tentativi. 18.46 Una prima frazione perfetta per gli azzurri che hanno difeso benissimo, rendendo la vita complicata all’attacco elvetico. A trascinare l’Italia è però stato uno straordinario Domenico Ebner, autore di 9 parate. 🔗 Leggi su Oasport.it
Pallamano maschile, qualificazioni Mondiali 2027: Italia-Svizzera in LIVE STREAMING
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