LIVE Italia-Svizzera 13-9 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | inizio perfetto degli azzurri
Alle ore 23 si è aperta ufficialmente la partita tra Italia e Svizzera valida per le qualificazioni ai Mondiali di pallamano del 2027. Dopo pochi minuti, gli azzurri hanno segnato il sesto gol, grazie a un'azione molto efficace che ha portato Dapiran a realizzare. La gara si svolge in diretta, con l’Italia che ha iniziato con un ritmo rapido e un buon possesso palla. La partita continua con un punteggio di 13 a 9 in favore degli azzurri.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23? Goooooool. Azione stupenda dell’Italia che gira benissimo il pallone, esce dal traffico centrale arrivando in angolo da Dapiran che trova la sesta rete del suo incontro. Italia-Svizzera 15-9 22? DOMENICO EBNEEER!!! Sesta parata dell’azzurro che si oppone al tiro a botta sicura di Küttel. 22? Viaggia benissimo il pallone nell’attacco italiano. Si arriva nell’angolo da Dapiran che trova la rete. Italia-Svizzera 14-9 Fuori Parisini per Bulzamini. Italia in campo senza pivot 22? Ebner para su Sigrist. L’Italia esce indenne dopo quasi 90 secondi di difesa 21? Grandissima difesa dell’Italia che tiene bene sull’azione elvetica. 🔗 Leggi su Oasport.it
Pallamano maschile, qualificazioni Mondiali 2027: Italia-Svizzera in LIVE STREAMING
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Playoff Mondiali di Pallamano. Una valorosa Italia mette paura alla Svizzera e lascia aperta la qualificazione in vista della partita di ritorno di domenica. Forza azzurri! x.com
Sky Sport Questa sera gli azzurri in campo a Zurigo per l'andata delle qualificazioni ai : Svizzera - Italia è in diretta dalle 19:00 su Sky Sport Arena e sul canale YouTube di Sky Sport #azzurridentro - Facebook facebook
Ho bisogno di alcune raccomandazioni per la Svizzera e l'Italia reddit
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