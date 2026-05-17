LIVE Italia-Svizzera 13-9 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | inizio perfetto degli azzurri

Alle ore 23 si è aperta ufficialmente la partita tra Italia e Svizzera valida per le qualificazioni ai Mondiali di pallamano del 2027. Dopo pochi minuti, gli azzurri hanno segnato il sesto gol, grazie a un'azione molto efficace che ha portato Dapiran a realizzare. La gara si svolge in diretta, con l’Italia che ha iniziato con un ritmo rapido e un buon possesso palla. La partita continua con un punteggio di 13 a 9 in favore degli azzurri.

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