LIVE Italia-Slovacchia 1-4 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | seconda sconfitta degli azzurri in altrettanti match

Alle 14.46 si chiude la cronaca in diretta della partita tra Italia e Slovacchia valida per i Mondiali di hockey su ghiaccio 2026. Gli azzurri hanno subito una sconfitta per 1-4, la seconda consecutiva in due incontri disputati. La partita è terminata poco fa e questa cronaca termina qui. Ringraziamo chi ha seguito l’evento con noi durante questa diretta.

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