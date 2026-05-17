LIVE Italia-Slovacchia 1-4 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | seconda sconfitta degli azzurri in altrettanti match
Alle 14.46 si chiude la cronaca in diretta della partita tra Italia e Slovacchia valida per i Mondiali di hockey su ghiaccio 2026. Gli azzurri hanno subito una sconfitta per 1-4, la seconda consecutiva in due incontri disputati. La partita è terminata poco fa e questa cronaca termina qui. Ringraziamo chi ha seguito l’evento con noi durante questa diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.46 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci fatto compagnia nel corso di questo evento. Buon proseguimento di giornata a tutti! 14.43 Fanno male gli azzurri che nel corso del match sono stati troppo passivi accettando la pressione degli avversari che, dall’inizio alla fine, hanno meritato la vittoria. L’Italia di hockey giocherà il suo terzo match del Gruppo B il 19 maggio alle 16.20. 1-4 Finisce il match! L’Italia perde ancora e lo fa contro un’ottima Slovacchia! 1:24 Non sfruttiamo il vantaggio numerico, anzi rischiamo più volte i prendere la quinta rete con gli slovacchi che per due occasioni hanno completamente mancano la porta libera degli azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it
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