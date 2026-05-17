LIVE Italia-Slovacchia 1-4 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | la rete di Okluiar spegne le speranze azzurre

Nella partita tra Italia e Slovacchia valida per i Mondiali di hockey su ghiaccio 2026, la squadra ospite ha conquistato una vittoria per 4-1. Il gol decisivo è stato segnato da Okluiar, che ha approfittato di un vantaggio numerico per mettere a segno il quarto e definitivo punto. L’incontro si è concluso con la Slovacchia in vantaggio di tre reti, mentre gli azzurri non sono riusciti a reagire alla pressione avversaria. La sfida si è svolta in diretta, con aggiornamenti che hanno evidenziato il momento cruciale della partita.

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