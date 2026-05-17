Durante la partita dei Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, l’Italia si trova sotto di due reti contro la Slovacchia alla fine del secondo periodo. La squadra azzurra ha subito il secondo gol a pochi secondi dalla conclusione del periodo, rendendo il risultato più difficile da recuperare. La partita prosegue con entrambe le formazioni che cercano di cambiare le sorti dell'incontro. L’evento viene seguito in diretta, con aggiornamenti costanti sul punteggio e l’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Finisce anche il secondo tempo! L’Italia prende il secondo gol a pochi secondi dalla fine del periodo mettendosi in seria difficoltà per l’esito della gara. 0:27 Raddoppio della Slovacchia! Tap in vincente di Kmec che alla seconda occasione supera Smith che aveva bloccato il primo tentativo. 3:08 Altro power play della Slovacchia. 4:45 Italia nervosa e poco reattiva, inizia ad uscire anche un po’ di frustrazione con molti contatti che non sono i più puliti. 7:58 Superiamo l’inferiorità numerica senza prendere gol, ma serve una reazione. 9:58 Occasionissima per la Slovacchia. La parata di Smith non blocca il disco che passa sopra la linea della porta con Martinger a fare un ottima guardia ed evitare il tap in avversarrio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Slovacchia 0-2, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: azzurri sotto di due reti alla fine del secondo periodo

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