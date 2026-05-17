LIVE Italia-Slovacchia 0-1 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | azzurri sotto di una rete dopo la prima frazione

L’Italia e la Slovacchia sono in campo per la partita di qualificazione ai Mondiali di hockey su ghiaccio 2026. Al termine della prima frazione, il punteggio è di 0-1 a favore degli avversari. La squadra italiana ha tentato un’azione verso la fine del primo tempo, ma è stata neutralizzata da un’ottima parata del portiere slovacco. La partita prosegue con entrambe le squadre impegnate a cercare la rete decisiva. È possibile seguire gli aggiornamenti in diretta per ulteriori sviluppi.

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