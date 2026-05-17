LIVE Italia-Slovacchia 0-1 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | azzurri sotto di una rete dopo la prima frazione

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia e la Slovacchia sono in campo per la partita di qualificazione ai Mondiali di hockey su ghiaccio 2026. Al termine della prima frazione, il punteggio è di 0-1 a favore degli avversari. La squadra italiana ha tentato un’azione verso la fine del primo tempo, ma è stata neutralizzata da un’ottima parata del portiere slovacco. La partita prosegue con entrambe le squadre impegnate a cercare la rete decisiva. È possibile seguire gli aggiornamenti in diretta per ulteriori sviluppi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Finisce la prima frazione di gioco con l’Italia che proprio sul gong finale rischia di prendere la seconda rete ma si salva!  3:00 Ci prova l’Italia ma trova l’opposizione di un ottimo Rabcan. 5:13 Serve una reazione immediata da parte dell’Italia che nella prima metà della frazione stava interpretando ottimamente il match. 6:29  Gol della Slovecchia!  Hrivik chiude il tap in e trova la rete del vantaggio per gli avversari. 7:06 Superiamo lo svantaggio numerico senza rischiare troppo, bene cosi: negli ultimi minuti però è la Slovacchia che sta facendo la partita. 9:01 Power play per la Slovacchia, due minuti fuori per Trivellato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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