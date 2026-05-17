LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | otto in fuga gruppo a 3?
Oggi sul percorso del Giro d’Italia 2026 si è assistito a una fuga di otto corridori, mentre il gruppo principale si trovava a circa tre minuti di distanza. La tappa, caratterizzata da tratti quasi pianeggianti per circa 40 chilometri, si avvicina all’ultima salita del Monte della Capanna. La corsa sta proseguendo con diversi tentativi di aggancio e variazioni di ritmo tra i ciclisti. La classifica generale vede ancora in testa i leader della corsa, mentre i corridori cercano di posizionarsi per le fasi decisive.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.23 Strada quasi completamente pianeggiante per altri 40 chilometri circa quando i corridori affronteranno il Monte della Capanna. Dopo la breve discesa la strada inizierà leggermente a salire passando per lo sprint intermedio di Marzabotto ed entrando nel grande finale di questa frazione. 14.20 In testa al gruppo ci sono Bahrain Victorious e Decathlon CMA CGM Team che stanno tenendo chiusa la corsa. 14.17 Ricordiamo i nomi degli otto fuggitivi: Jonas Geens (Alpecin PremierTech), Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Lorenzo Milesi ed Einar Rubio (Movistar Team), Tim Naberman (Team PicNic PostNL), Mattia Bais (Team Polti VisitMalta), Sakaria Koller Løland (Uno X Mobility) e Davide Ballerini (XDS Astana Team) 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
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