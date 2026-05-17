LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | otto in fuga gruppo a 3?

Oggi sul percorso del Giro d’Italia 2026 si è assistito a una fuga di otto corridori, mentre il gruppo principale si trovava a circa tre minuti di distanza. La tappa, caratterizzata da tratti quasi pianeggianti per circa 40 chilometri, si avvicina all’ultima salita del Monte della Capanna. La corsa sta proseguendo con diversi tentativi di aggancio e variazioni di ritmo tra i ciclisti. La classifica generale vede ancora in testa i leader della corsa, mentre i corridori cercano di posizionarsi per le fasi decisive.

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