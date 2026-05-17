LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | otto fuggitivi a 2? 20? la Decathlon controlla la corsa
Oggi in diretta si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con otto corridori in fuga che si trovano a circa 2 o 20 secondi dal gruppo principale. La corsa si sta svolgendo su un percorso pianeggiante attraversando le campagne emiliane, con qualche curva lungo la strada. La squadra di uno dei principali sponsor, Decathlon, sta mantenendo il controllo della situazione e segue da vicino gli attaccanti che cercano di guadagnare secondi sul gruppo. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale durante la giornata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14:32 Prosegue il lunghissimo tratto pianeggiante intervallati da qualche curva su strada ampia lungo le campagne emiliane. 14.29 110 km all’arrivo. 14.26 Il vantaggio degli 8 fuggitivi è di 2? 23? 14.23 Strada quasi completamente pianeggiante per altri 40 chilometri circa quando i corridori affronteranno il Monte della Capanna. Dopo la breve discesa la strada inizierà leggermente a salire passando per lo sprint intermedio di Marzabotto ed entrando nel grande finale di questa frazione. 14.20 In testa al gruppo ci sono Bahrain Victorious e Decathlon CMA CGM Team che stanno tenendo chiusa la corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it
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