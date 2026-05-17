LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | otto fuggitivi a 2? 20? la Decathlon controlla la corsa

Oggi in diretta si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con otto corridori in fuga che si trovano a circa 2 o 20 secondi dal gruppo principale. La corsa si sta svolgendo su un percorso pianeggiante attraversando le campagne emiliane, con qualche curva lungo la strada. La squadra di uno dei principali sponsor, Decathlon, sta mantenendo il controllo della situazione e segue da vicino gli attaccanti che cercano di guadagnare secondi sul gruppo. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale durante la giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui